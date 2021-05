Pisciotta: fondi del Governo sulla viabilità

PISCIOTTA. Si lavora alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strada in località Celifesi.

Questa la decisione della giunta comunale di Pisciotta, Ente amministrato dal sindaco Ettore Liguori.

L’amministrazione è beneficiaria di un contributo del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando che assegnava 50.000 euro per gli interventi di efficientamento energetico, compresi quelli che riguardano l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici pubblici e l’edilizia residenziale pubblica ed altri 50.000 per gli interventi di mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,edifici pubblici e patrimonio comunale nonché l’abattimento delle barriere architettoniche.

Redatto il quadro economico di spesa: i 50.000 euro spettanti al comune saranno impiegati in questo modo: 33.963,35 euro verranno indirizzati all’esecuzione materiale dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza, la restante parte resterà in capo all’amministrazione per le spese tecniche ed il pagamento dell’Iva.