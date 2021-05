Casal Velino aderisce alla rete delle “Green City”

CASAL VELINO. Il Comune cilentano ha deciso di aderire alla carta per la rigenerazione urbana delle Green City. L’iniziativa, promossa da “La Fondazione per lo sviluppo sostenibile” si prefigge di sviluppare percorsi ed interventi finalizzati ad un maggior sostegno delle città italiane per migliorare le qualità ecologica, per puntare al risparmio di suolo in un ottica di sostenibilità.

Il tutto mettendole in rete per assicurare un’elevata qualità ambientale ed architettonica, utilizzare le risorse in modo efficiente, puntando su rigenerazione urbana e riqualificazione e adottando misure di contrasto al cambiamento climatico.

Anche il comune cilentano, dunque, punta a fare la propria parte in linea con le direttive dell’Unione Europea, istituzione che come obiettivo si pone la riduzione di emissioni di gas a effetto serra per almeno il 55% entro il 2030.