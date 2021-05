Sporting Sala Consilina: i numeri della capolista del girone F di Serie B

Lo Sporting Sala Consilina in campionato ha avuto pochi ostacoli dal punto di vista del risultato, trovando soltanto 2 squadre nel girone di andata che sono riuscite a strappargli la vittoria, si tratta rispettivamente dell’A.P. Calcio A 5 (in trasferta) ed il Benevento C5 (gara casalinga), mentre nel girone di ritorno ha trovato un solo pareggio contro l’Ecocity Futsal Cisterna tra le mura amiche. Gli uomini di Darci Folletto nella prima pare di stagione, soltanto 4 volte hanno vinto in doppia cifra, tra cui proprio in queste 4 partite sono riusciti a non subire più di 2 reti, mentre nel girone di ritorno la doppia cifra si è realizzata in 5 partite e soltanto una volta le reti subite sono diventate 4, nella partita casalinga con l’A.P. Calcio A 5, proprio quest’ultima che nel girone d’andata era riuscita a batterli nettamente per 6-3.

Salesi spesso in doppia cifra

Nonostante lo Sporting Sala Consilina abbia dominato la maggior parte delle partite, troviamo una statistica molto importante: nelle partite in cui il risultato parziale della squadra cilentana era sulla soglia delle 6 reti, tutte le squadre avversarie cercavano di rendere il risultato molto incerto, questo fenomeno si è verificato durante tutta la stagione agonistica, tranne in alcune partite nella quale il risultato è stato subito ipotecato, ma molto raramente. Un altro dato molto importante è la differenza della doppia cifra conquistata in casa ed in trasferta, nel girone d’andata e di ritorno: nella prima parte di stagione la squadra di Darci Folletto, tra le mura amiche, ha raggiunto la doppia cifra 3 volte, stesso ritmo anche per quanto riguarda il girone di ritorno. In trasferta si nota come la squadra abbia leggermente sofferto sotto questo punto di vista, riuscendo a realizzare la doppia cifra soltanto una volta nella prima parte, ma andandoci vicino nella seconda metà con 2 partite con questo ritmo.

Ben 190 le reti siglate

Nella fase realizzativa, i cilentani soltanto in 3 partite non sono andati oltre alle 3 reti realizzate, infatti proprio in questi tre impegni ha trovato 2 volte consecutive la sconfitta, rispettivamente contro A.P. Calcio A5 ( in trasferta) e Benevento C5(in casa) ed un solo pareggio contro l’Ecocity Futsal Cisterna (in casa). Durante tutta la stagione i salesi hanno trovato soltanto 2 sconfitte totali, insieme al Benevento, prendendosi il podio anche nella fase realizzativa, con 190 reti realizzate e secondi nella fase di gol subiti, 54. Le reti non sono mancate né in casa e né in trasferta, con una differenza di 8 reti a favore del campo di casa, stesso discorso per quanto riguarda le reti subite , però in questo caso a favore delle sfide in trasferta.

Ottima la tenuta difensiva

La capolista in questa stagione ha presentato una fase realizzativa molto equilibrata per tutto il campionato, in 6 partite ha realizzato sempre almeno 43 reti, raggiungendo un massimo di 52, ma un altro dato molto importante è la fase difensiva, la squadra di Darci Folletto nello stesso numero di partite, lungo tutta la stagione, ha subito massimo 15 reti. Una squadra che alla fine del percorso è riuscita ad ottenere ciò che voleva, nonostante alcuni ostacoli, ricordiamo che i salernitani, causa COVID19, si son dovuti fermare per 3 settimane consecutive durante il loro cammino, ritrovandosi in 10 giorni, non solo a dover giocare 4 partite, 3 recuperi ed una partita da calendario, ma anche risorpassare il Benevento C5 che proprio in quel periodo aveva parzialmente occupato il primato.