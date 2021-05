Capaccio: presto al via i corsi per volontari della Croce Rossa

CAPACCIO PAESTUM. La Croce Rossa – Comitato di Capaccio Paestum, ha reso noto l’inizio del nuovo Corso di Formazione che partirà a giugno 2021. La presentazione del nuovo Corso di Accesso per diventare Volontario di Croce Rossa si terrà on line martedi 1 giugno 2021 alle ore 19.00 tramite la piattaforma digitale Google Meet. La serata è pensata per fornire una panoramica generale sulle attività di Croce Rossa Italiana, per illustrare le attività dei Volontari e per presentare i servizi offerti dal Comitato di Capaccio Paestum; i relatori saranno il Dr. Carmine Sarnicola (Direttore del Corso e Vice Presidente del Comitato) e la Dott.ssa Acito Samantha (Docente del Corso).

Si avrà così modo di valutare liberamente ed in piena autonomia se ci si vorrà unire ai volontari ed iniziare il percorso gratuito per diventare membro CRI.Il corso, costituito da 9 lezioni, si svolgerà in diretta su piattaforma Google Meet nel periodo 01 – 21 giugno, con prova d’esame finale nei giorni 26 e 27 giugno 2021.

Per diventare volontario della Croce Rossa Italiana:

Procedi alla registrazione presso il portale Nazionale della Croce Rossa Italiana e scegli il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana CAM/2021/CRI/3335 (Comitato di Capaccio – Paestum) attivi nella tua zona.

Vuoi diventare volontario della Croce Rossa Italiana nel Comitato di Capaccio?

A partire dai 14 anni, abbiamo bisogno di te! Per ciascuno ci sono attività da fare e da organizzare, dall’ambulanza alle attività socio-assistenziali, dalla protezione civile all’organizzazione di eventi.

In particolare può accedere al corso chi:

esprime la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

è cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;

non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

assume l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Per diventare volontario della Croce Rossa Italiana è necessario frequentare il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana. Si tratta di un corso base per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario e di Primo Soccorso. Il corso è gratuito: è richiesta solamente l’iscrizione alla Croce Rossa Italiana (€ 10,00 annualmente da versare all’atto dell’esame finale) ed un contributo di € 20,00 per spese di segreteria e distribuzione di materiale didattico (stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato). Terminato il Corso di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana sarà possibile scegliere se continuare nell’attività con la Croce Rossa frequentando eventuali corsi di approfondimento in base alle attività che si desiderano svolgere.Ricorda che il corso base è anche il primo passo per poter accedere, per chi lo desidera, ad altri corsi di specializzazione tra i quali troviamo il corso TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza), il corso OPEM (Operatore nelle Emergenze) il corso OSG (Operatore Sociale Generico), il corso BLSD (Rianimazione di base e defibrillazione) e tanti altri corsi che preparano il Volontario ad affrontare le attività che lo stesso decide di seguire e per le quali si sente più portato.