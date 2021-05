Capaccio: eventi a Villa Salati, rinnovato l’accordo

CAPACCIO PAESTUM. Rinnovato l’accordo per il comodato d’uso gratuito del Parco di Villa Salati, nell’area archeologica di Paestum. Il via libera alla sottoscrizione è arrivata da parte della giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri.

L’obiettivo dell’Ente è utilizzare l’area per degli eventi da organizzare nell’ambito della stagione estiva 2021.

Il Comune già lo scorso anno aveva manifestato la necessità di individuare nuove aree allo scopo e considerato che già in passato c’è stata la disponibilità dell’area si è deciso di sottoscrivere un contratto di comodato.

Esso disciplina la concessione degli spazi per iniziative socio-culturali (non in esclusiva).

Sebbene il comodato sia gratuito l’Ente si impegnerà a pagare le spese e garantire la custodia. L’accordo precedente era scaduto a fine anno.