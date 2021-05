Campania: condizioni esenzioni ticket prorogate fino al 31 luglio

Con una apposita circolare inviata a tutte le Aziende sanitarie la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Campania ha comunicato che le certificazioni di esenzioni da reddito degli anni 2019 e 2020; le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente; le autocertificazioni per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14; il termine per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni da reddito, sono ulteriormente prorogati fino al 31.07.2021.

Fino a tale data conservano validità le certificazioni e le autocertificazioni presentate per l’anno 2019. Qualora il paziente perda i requisiti richiesti deve darne comunicazione al Distretto Sanitario di competenza e, in ogni caso, astenersi dall’utilizzo delle esenzioni.

La circolare si è resa necessaria per evitare il ripetersi di lunghe file agli sportelli da parte di pazienti già presenti negli elenchi, o in possesso di certificati ancora validi, o non aventi alcun diritto, che congestionano ulteriormente, ed inutilmente, il lavoro degli sportelli aziendali.