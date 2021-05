8 maggio: 135 anni fa brevettata la Coca Cola

E’ il 128° giorno dell’anno, 18ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 237 giorni.

Santi del giorno

San Vittore il Moro (Martire)

Sant’Agazio (Acacio, Soldato e Martire)

San Desiderato di Bourges (Vescovo)

Etimologia

Vittore, deriva dal latino Victor e significa ‘vincitore’. L’onomastico viene festeggiato l’8 maggio in memoria di San Vittore detto ‘il Moro’ morto nel 304. E’ patrono di Arsago, di Arcisate, di Canale e di Varese. .

Proverbio del giorno

Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda.

Aforisma del giorno

Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti. (Ecclesiaste)

Accadde Oggi

1886 – Pemberton brevetta la Coca-Cola

Sei nato oggi?

I nati l’8 maggio non hanno mai paura di esprimere le loro idee e preoccupazioni: sono forti, decisi e diretti, abili nell’espressione verbale e spesso anche in quella scritta. La loro azione mira quasi sempre a preservare valori consolidati, talvolta addirittura a far rivivere valori antichi, e per far questo essi non esitano a utilizzare anche i più moderni ritrovati della tecnologia, sempre, però, con u occhio alla tradizione. Quando combattono, non sanno cos’è la paura. Non cederanno alle minacce, ma troveranno sempre un modo per restituirle al mittente, anche quando sembrano in condizioni di inferiorità.

Celebrità nate in questo giorno

1906 – Roberto Rossellini

1975 – Enrique Iglesias

1952 – Vittorio Sgarbi

Scomparsi oggi

1903 – Paul Gauguin

1977 – Antonio Vojak