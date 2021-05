Villammare, da giorni non dava sue notizie: salvata dai carabinieri

VIBONATI. Da alcuni giorni non dava più sue notizie. L’intervento dei carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal comandante Francesco Barile, è stato provvidenziale per una donna originaria dell’est Europa ma da tempo residente a Villammare. L’allarme è scattato ieri quando un conoscente, preoccupato per la sua assenza, ha allertato i carabinieri.

I militari della compagnia di Sapri sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 presso un’abitazione sita in un’area residenziale al confine con Sapri. Entrati nell’appartamento hanno accertato lo stato di degrado dello stesso; oltre al disordine erano presenti diversi rifiuti e una situazione igienica carente dovuta anche alla presenza di alcuni gatti.







La donna era sul letto, sotto coperte e capi d’abbigliamento, in stato confusionale. Immediatamente è stata trasferita presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri dove i sanitari l’hanno presa in cura. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Seguirà le necessarie terapie e appena possibile potrà tornare a casa.

La donna, vedova da alcuni anni, 67 anni, vive da sola. Forse proprio questa condizione di solitudine, nonostante l’affetto di qualche amico, ha determinato questa situazione. Del caso è stato informato anche il piano sociale.