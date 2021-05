VIDEO| Agropoli: eredità contesa, da trent’anni in attesa di una sentenza

Un’eredità contesa da quasi trent’anni senza che si arrivi ad una soluzione definitiva. La storia arriva da Agropoli. Nove i protagonisti tra fratelli e sorelle, residenti ad Agropoli ma originari di Santa Maria di Castellabate.

Ad oggi non solo la vicenda non si è conclusa, ma gli eredi, pur non essendo di fatto né proprietari né possessori dei beni contesi, sono costretti da oltre 30 anni a pagare l’Ici, la Tari e le diverse tasse e tributi relativi alla loro eredità presunta.

A parlarci di questa storia sono proprio due protagonisti della vicenda, ospiti del format di InfoCilento “Parliamone”. La trasmissione va in onda ogni settimana in prima visione su InfoCilento tv (accedi dal menu o clicca qui) e a seguire è disponibile sui social e in podcast.