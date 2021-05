Vaccini senza convocazione per Over60: ecco dove in Cilento e Diano

Iniziano oggi le vaccinazioni anche senza prenotazione, per gli over 60 iscritti in piattaforma. L’Asl Salerno aveva annunciato già nei giorni scorsi questa novità. In tanti si erano presentati nei centri vaccinali vedendosi però respinti dal personale, non informato dell’iniziativa. E in effetti le vaccinazioni degli over 60 senza convocazione sono possibili soltanto in alcune località e in alcuni giorni, ma questo l’azienda sanitaria inizialmente non lo aveva comunicato, determinando non pochi disagi.

Vaccini agli over60 senza convocazione: ecco dove

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono sei i centri vaccinali ad accesso libero. Gli utenti dovranno far riferimento al centro del proprio distretto di riferimento.

A Capaccio Paestum appuntamento presso la palestra comunale il lunedì e la domenica dalle 8 alle 22; a Vallo della Lucania presso il poliambulatorio dalle 8 alle 20 della domenica. A Sapri vaccini senza prenotazione il martedì dalle 14 alle 20 presso l’auditorium; a Policastro presso il cineteatro il sabato dalle 9 alle 13.

Dalle 15 alle 20 del Sabato appuntamento a Sala Consilina (scuola elementare). Infine a Teggiano gli over 60 potranno recarsi al Saut dalle 10 alle 17 della domenica.