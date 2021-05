Salernitana-Empoli: successo granata e secondo posto mantenuto, decidono Bogdan e Anderson

Dopo il successo di martedì, contro il Pordenone, tornava in campo la Salernitana opposta all’ Empoli. Nel match valevole per il turno numero trentasette di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona promozione diretta con 63 punti dopo 36 giornate, erano impegnati in casa. Ad aspettare i campani, nel diciottesimo turno del girone di ritorno, gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Alessio Dionisi, primi è già sicuri della Serie A con sette punti in più degli avversari di giornata. Allo stadio “Arechi”, nel match di domani delle ore 14:00, la direzione di gara tra granata e gli azzurri era affidata al sig. Michael Fabbri di Ravenna. L’Empoli cambia bene nove undicesimi rispetto alla gara di martedì con il Cosenza, la Salernitana, invece torna al 3-5-2 lasciando meno spazio alla fantasia e più al dinamismo, davanti fiducia a Gondo e Tutino. Termina 2-0 con la rete di Bogdan poco dopo la mezzora a decidere la gara e quella di Anderson a chiudere la sfida nel recupero.

Salernitana-Empoli: il primo tempo

A partire è meglio l’Empoli che sembra far girare meglio palla rispetto alla Salernitana. Primo sussulto del match per i granata con una girata di testa, su punizione, al 5′ di Gondo che termina largo. L’Empoli fa tremare i padroni di casa al 10′ con una frustata aerea ravvicinata di Moreo che trova Belec pronto alla deviazione che batte sul palo prima di allontanarsi dalla linea di porta. Al 16′ ancora toscani con Crociata che gira però debolmente verso la porta campana consentendo la facile presa di Belec.

Alla mezzora ci riprova Gondo che in gioco aereo trova una deviazione in angolo della retroguardia ospite. Sugli sviluppi dell’angolo Bogdan, dall’altezza del dischetto del rigore, in scivolata spinge la palla verso la porta: al 32′ Brignoli riesce solo a deviare ma la palla termina in rete per il momentaneo vantaggio. Al 38′, sugli sviluppi di un corner, Bandinelli gira di tacco inquadrando la porta ma Belec arpiona il pallone senza problemi.

La ripresa

Il secondo tempo tra Salernitana ed Empoli si apre al quarto minuto con un contropiede dove Tutino innesca Coulibaly che colpisce solo l’esterno della rete. Un minuto dopo Capezzi dalla media distanza mette potenza nella sua conclusione bloccata da Brignoli e al sesto Crociata dal cuore dell’area di rigore strozza troppo il suo destro che fa la barba al palo della porta di Belec. Al 16′ Tutino dai venti metri alza troppo la sua girata, che si perde sopra la traversa, imitato poi due minuti dopo da Gondo. Gli ospiti tornano a pungere al 28′ con una frustata aerea di Moreo contenuta in presa bassa dall’estremo difensore locale. Nel finale il raddoppio granata giunge in mischia a firma di Anderson, entrato da poco in campo. La Salernitana sale a quota 66 tenendo il secondo posto con la trasferta di Pescara decisiva per il salto in Serie A.

Il tabellino

Marcatori: 33′ Bogdan, 92′ Anderson

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli (1′ st Mantovani); Casasola, Coulibaly (34′ st Schiavone), Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski (22′ st Kupisz); Tutino (18′ st Djuric), Gondo (34′ st Anderson).

A disp: Adamonis, Sy, Cicerelli, Aya, Boultam, Kristoffersen, Durmisi. All.: Castori (in panchina Bocchini)

EMPOLI: Brignoli; Fiamozzi (21′ st Cambiaso), Casale, Viti, Terzic; Ricci (28′ st Bajrami), Damiani, Bandinelli (12′ st Zurkowski); Crociata (12′ st Matos); Moreo, Mancuso (12′ st Olivieri).

A disp: Furlan, Stulac, Romagnoli, La Mantia, Pirrello, Haas, Parisi All.: Dionisi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (Di Iorio – Bottegoni) Ammoniti: Coulibaly. Recupero: 1′ pt-5′ st