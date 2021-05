Oroscopo: Ariete, interessante la vita sociale

Ariete – Nel lavoro cercate di non farvi travolgere dall’entusiasmo. Interessante la vita sociale.

Toro – Muovetevi con cautela di fronte alle incognite. Legami poco definibili con un Sagittario.

Gemelli – Nel lavoro sforzatevi di non essere polemici. Una serata piena di promesse.

Cancro – Nel lavoro sarete costretti ad affrontare una situazione complessa. Bene il cuore.

Leone – Non restate in attesa di una buona occasione, datevi da fare. Troppa spregiudicatezza in amore.

Vergine – Nei prossimi giorni nel lavoro potrete rilanciare facendo progetti e proposte. Ombre in amore.

Bilancia – Soltanto un comportamento sicuro vi consentirà di raggiungere la meta. Successo in amore.

Scorpione – Non rinunciate mai alle vostre ambizioni professionali. Sforzatevi di mostrare i sentimenti.

Sagittario – La costanza vi consentirà di arrivare alla meta. In amore lasciatevi il passato alle spalle.

Capricorno – In una giornata stressante sul lavoro la prudenza è vincente. Il cuore alle volte inganna.

Acquario – Nell’ambiente di lavoro sappiate cogliere al volo le occasioni. Caos nella vita affettiva.

Pesci – Affidatevi anche all’istinto quando c’è da prendere decisioni. In vista nuovi legami affettivi.