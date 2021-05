“No” all’impianto di compostaggio: Albanella scende in piazza

Albanella pronta a scendere in piazza per pretestare contro l’ipotesi di realizzazione di un impianto di compostaggio sul territorio. Il Comitato Ambiente e Salute ha lanciato un appello ai cittadini albanellesi e a quelli dei comuni limitrofi a partecipare alla manifestazione. L’appuntamento è in programma il prossimo 15 maggio alle ore 17.00.

Il luogo di incontro sarà a Borgo San Cesareo nei pressi della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, da lì il corteo si muoverà verso via Tempone Giampietro e via Bisceglie, fino a giungere, lungo la strada provinciale, a Piazza Martiri del lavoro.

“Invitiamo anche gli allevatori e gli agricoltori del luogo a partecipare con i propri mezzi di lavoro, per ricordare a chi ci sta guardando che è di questo che vive il nostro territorio – fanno sapere dal comitato – Il nostro intento è quello di farci sentire, di non rimanere passivi in attesa e di dimostrare che insieme abbiamo la forza di reclamare i nostri diritti”.