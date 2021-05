Agropoli, studente positivo al “Gatto”, sospese lezioni in presenza

Torna la dad al liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. In entrambe le sedi domani (8 maggio) è previsto lo stop alla didattica in presenza in seguito alla positività di uno studente comunicata nelle scorse ore dall’Asl.

La giornata di stop sarà necessaria per garantire gli adempimenti previsti dal protocollo. Anche le attività degli uffici saranno sospese (gli stessi saranno raggiungibili unicamente via mail all’indirizzo SAPS11000C@istruzione it)

Le attività in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 10 maggio.