Agropoli: si va verso il 50% dei cittadini vaccinati

Ad Agropoli sono state vaccinate quasi 9000 persone e presto si punta ad arrivare al 50% di residenti vaccinati, Lo ha annunciato il sindaco Adamo Coppola.

“Arriveremo ben presto al primo obiettivo minimo del 50% degli agropolesi, mancano 2000 vaccini – ha precisato il primo cittadino – Questo ci rende molto felici e ci fa molto piacere”.

“Si sta procedendo alle somministrazioni per fasce di età: gli over 80, la fascia dai 60 ai 79 anni e gli over 50. In settimana tutti i prenotati saranno vaccinati e concluderemo anche le somministrazioni a domicilio, comprese quelle nelle case per anziani”, ha aggiunto Coppola. Un numero notevole che conferma i dati positivi della campagna vaccinale, raggiunti grazie all’attivazione del centro di viale Lombardia.

A contribuire a questo risultato anche l’open day dello scorso weekend che ha dato un’ulteriore accelerata alla campagna vaccinale.

Positivi anche i risultati degli altri centri vaccinali del comprensorio cilentano, con Gioi che già nel weekend potrebbe raggiungere quota 50% di residenti vaccinati. Dati incoraggianti anche a Vallo della Lucania dove si sono ampiamente superate le 500 somministrazioni al giorno.