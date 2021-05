Vacanze nel Cilento: boom di domande per l’estate

Un’analisi di mercato effettuata dall’Ufficio Studi di Immobilare.it sulle principali aree del turismo marittimo, ha messo in evidenza un importante aumento nel corso dell’ultimo anno, della domanda di case al mare. I motivi sono principalmente legati alla previsione di un’altra estate da dover affrontare con misure anti-covid.

Aumento domande per l’estate: i motivi del trend

In questo contesto l’unica via di fuga dalla propria residenza sembra essere il trasferimento nelle seconde case-vacanza, per quanti sono riusciti in questo anno trascorso in casa, a metter via qualche risparmio.

Le richieste per il Cilento

Secondo l’osservatorio, nel Cilento le richieste sono addirittura raddoppiate: +50% nei centri costieri, un dato condiviso con le isole campane. Dati che risultano essere maggiori rispetto agli aumenti registrati in altre aree del sud come Sicilia (30%), Puglia (29%).

A fronte dell’aumento della richiesta, però, non vi è una crescita del prezzo che al contrario è calato fino al 6%.

Quest’anno, quindi, vista anche l’assenza di turisti stranieri, ci sarà un ulteriore aumento del turismo di prossimità. In effetti già lo scorso weekend tanti vacanzieri che hanno scelto di trascorrere qualche ora di relax nel comprensorio cilentano ne hanno anche approfittato per visitare case in fitto per l’estate o consultare agenzie immobiliari.