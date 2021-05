Sapri: studentessa positiva al test rapido, uscita anticipata per i compagni di classe

Sospetto caso covid all’I.C. Santa Croce di Sapri. Questa mattina, infatti, il personale scolastico è stato informato della positività di un test rapido eseguito su un’allieva. Per poter confermare il contagio è necessario conoscere il risultato del tampone, ma a scopo precauzionale la dirigente scolastica ha disposto comunque l’uscita anticipata dei compagni di classe e il tracciamento dei contatti avuti dalla ragazzina con i docenti.

Si tratta di azioni poste in essere a scopo meramente precauzionale in essere in attesa dell’esito del tampone molecolare i cui risultati dovrebbero arrivare già nel tardo pomeriggio da parte dell’Asl.

Qualora arrivasse la conferma del nuovo caso covid, come da prassi, sarebbero sospese le lezioni unicamente nella classe frequentata dall’alunna contagiata e unicamente il tempo necessario alla sanificazione e ad escludere ulteriori positività.

Le altri classi dell’Istituto continuerebbero con le lezioni in presenza.