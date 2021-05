Sapri: dopo 40 anni ecco il Puc

SAPRI. Al termine di un iter lungo e tortuoso il Comune di Sapri ha il suo Puc. L’approvazione è arrivata nel corso dell’ultimo consiglio comunale che di fatto ha dato il via libera allo strumento urbanistico che fissa le linee guida per il futuro sviluppo e per la futura crescita della città.

Puc di Sapri: la revoca del precedente Piano e il nuovo iter

L’iter era partito già con l’amministrazione Del Medico che aveva concluso la legislatura adottando il nuovo strumento urbanistico. Nel 2017 l’inversione di rotta. L’amministrazione comunale, guidata dal neo sindaco Antonio Gentile, infatti, revocò la precedente deliberazione. Tornò così in vigore il vecchio Piano Regolatore, ormai obsoleto.

Per l’amministrazione comunale la revoca era necessaria poiché si trattava di uno strumento approvato frettolosamente e con diverse lacune.

Ora il Consiglio Comunale ha definitivamente dato il via libera al nuovo Piano Urbanistico.

Il sindaco Gentile lo aveva annunciato già ad inizio anno che il 2021 sarebbe stato l’anno del Puc, un piano che ha tra le sue priorità quelle di dare “un maggiore sviluppo turistico della città”.

Accolto con favore della maggioranza che lo ha elaborato fornendo le linee guida, per il nuovo strumento urbanistico sono invece mancate critiche da parte dell’opposizione che già durante l’iter aveva più volte manifestato perplessità e espresso contestazioni sulle previsioni in esso contenute.