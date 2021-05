Comune unico Vallo di Diano: costituito un Comitato

Il 15 aprile scorso si è costituito il Comitato “Progetto Comune Unico Vallo di Diano” a sostegno della proposta di legge presentata da Carmelo Bufano in data 15 Aprile 1999 e successive proposte di legge collegate (anni 2013-2014-2016), presso gli uffici preposti del Consiglio Regionale della Campania per l’indizione del referendum consultivo, così come previsto dalla legge.

Il Comitato, voluto dallo stesso Carmelo Bufano, nasce per dare forma alle sue tante iniziative che dal 1996 porta avanti e rappresenta un momento aggregante e rafforzativo al fine di ottenere dal Consiglio regionale la possibilità del referendum consultivo. Inoltre, intende occuparsi della promozione di manifestazioni, incontri, divulgazioni e qualsiasi forma di eventi pubblici per il raggiungimento del referendum.

Il Comitato inoltre prende motivazione e nello stesso tempo adotta la continuazione del precedente Comitato promotore per il referendum della Città Vallo di Diano, formatosi in data 18/08/1996.

Componenti del Comitato: Carmelo Bufano Presidente. Nel Direttivo: Angelo Pietro Trezza, Luigi D’Alessio, Pietro Amendola, Giuseppe Ferricelli, Vincenzo Rubino, Luigi Costa, Massimo Dolce, Stefano Aumenta, Pasquale Gentile, Alarindo Cesareo, Elisabetta Giordano, Rosario La Via, Francesco Di Bisceglie, Alfonso Volta, Andrea Annunziata, Gerardo Lobosco, Salvatore Medici, Michele Cedrola, Anna Gallitiello.