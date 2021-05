Operatrice positiva: chiude asilo a Polla. Dad anche all’alberghiero di Sant’Arsenio

POLLA. Ancora uno stop all’attività scolastiche e ludiche a causa del covid. Questa volta si registrano disagi a Polla dove un’operatrice dell’asilo è risultata positiva nelle scorse ore. Si tratta di una cittadina di un altro comune del Vallo che però era in isolamento già da alcuni giorni.

Operatrice positiva: ordinanza di chiusura per l’asilo

L’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha comunque ritenuto opportuno sospendere le attività in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’ufficio di prevenzione dell’Asl.

Dad a Sant’Arsenio

Torna in dad l’attività dell’Alberghiero di Sant’Arsenio per la positività di una studentessa. In attesa degli interventi di sanificazione e della ricostruzione dei contatti le lezioni in presenza sono sospese.

In questa settimana, nel Vallo di Diano, era arrivato un ulteriore stop alle attività di scuole e asilo anche a San Rufo, in questo caso per un caso di positività tra gli studenti.