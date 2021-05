Nasce il Forum dei Giovani di Rutino

Anche Rutino ha ufficialmente costituito il “Forum dei Giovani”.

L’intento dei ragazzi riuniti in questo nuovo organismo è quello di essere attori protagonisti, nello sviluppo del proprio territorio, riscoprendo, laddove possibile, le tradizioni locali.

Gli obiettivi del Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani nasce con l’intento di sensibilizzare la popolazione, soprattutto giovanile, sulle tematiche che interessano il territorio: ambientali, culturali, sportive, sociali, ecc…

Per farlo diventa fondamentale la socializzazione tra i ragazzi e per questo l’Amministrazione comunale ha spinto per la nascita del Forum dei Giovani. Non solo: metterà a disposizione una sede attrezzata di nuova costruzione per garantire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi liberamente e mettere in pratica le proprie idee.

La giunta del Forum di Rutino

L’Assemblea del Forum, costituita da nove membri, ha eletto coordinatrice Carmen Matarazzo, la quale ha nominato come suo vice Francesco Rotolo, completa la giunta Pamela Borrelli.

“Il primo evento che andremo ad organizzare, è un’estemporanea di pittura, che si terrà domenica 20 giugno, dove vedremo la partecipazione di numerosi pittori, body painting e artisti che utilizzano la tecnica raku, il tutto sarà allietato da musica popolare e durante la serata sarà offerta la tradizionale zeppola rutinese. La nostra idea è quella di proporre questo evento annualmente”, fanno sapere dal neonato Forum.