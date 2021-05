Incidente sul Lungomare di Agropoli: due persone coinvolte

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, sul Lungomare di Agropoli. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, un’auto e uno scooter. Immediatamente sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso le due persone coinvolte, entrambe trasferite in ospedale per accertamenti.

Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e veicolare il traffico anche gli uomini della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di Agropoli.