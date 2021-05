Gli anziani del Cilento più forti del covid!

Gli anziani del Cilento non solo più longevi ma anche più forti del covid. La conferma arriva dallo studio denominato Ciao, Cilento on Aging Outcomes, che l’Università la Sapienza di Roma e la San Diego University stanno portando avanti esaminando in particolare l’alta concentrazione di vitamina D nei nonnini cilentani. Lo studio da sei anni, anche attraverso uno scambio di dati con la Svezia, sta monitorando la popolazione a sud di Salerno per arrivare a scoprire il segreto della longevità dei cilentani.

Lo studio sugli anziani del Cilento

Gli studi sono andati avanti anche nell’ultimo anno legato alla pandemia ed hanno evidenziato una novità importante. L’incidenza del Covid in Cilento è stata assai più bassa che nel resto della regione. “Ma questo – spiega il professor Salvatore Di Somma coordinatore del progetto per La Sapienza – potrebbe essere legato a un maggior isolamento della popolazione rispetto ad altri territori. Ciò che è interessante è che in media i casi di Covid-19 cilentani sono meno gravi rispetto al resto del Paese”.

Vitamina D “antidoto” contro il covid?

L’ipotesi su cui ora stanno lavorando gli scienziati è che la vitamina D potrebbe rappresentare una protezione dai casi più gravi di infezione. Un’ipotesi che se confermata potrebbe rappresentare un importante passo in avanti per gli studi sulla prevenzione dall’infezione da Covid.

Gran protagonista dello Studio Ciao è Nonna Rosa De Vita di Moio della Civitella che ha compiuto 110 anni nello scorso mese di febbraio. Per la ultracentenaria il covid è la terza pandemia che si è trovata a fronteggiare nella sua lunga vita. Nonna Rosa, assistita dal sindaco di Moio Enrico Gnarra, operatore sanitario al San Luca, ha fatto anche il vaccino qualche giorno fa.

Una grande testimonianza di vita che nei giorni scorsi ha interessato anche una troupe di giornalisti provenienti dalla Svizzera.

In maniera lucida ha risposto alle domande del Professore Di Somma descrivendo in maniera dettagliata la sua ricetta della pizza Chiena Cilentana.