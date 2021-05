Come funziona Sky, attivare l’abbonamento e pagamenti

Sky è un servizio di pay tv italiano, basato sulla trasmissione del segnale video tramite satellite o connessione internet. Per sottoscrivere un abbonamento Sky, è necessario scegliere uno o più pacchetti a seconda di ciò che si vuole vedere. Il pacchetto Sky Tv è obbligatorio, mentre gli altri sono opzionali, come Sky Cinema, che consente di vedere i film più belli. Altri pacchetti attivabili sono Sky Calcio, Sky Sport, Sky Kids, Sky Multiscreen, Sky Ultra HD ed Intrattenimento Plus, che vede l’aggiunta di Netflix. Ogni pacchetto ha il suo costo ed i diversi pacchetti possono essere combinati tra loro al fine di creare l’offerta più adatta alle esigenze di tutta la famiglia.

Come attivare l’abbonamento Sky

Per sottoscrivere l’abbonamento ad uno o più pacchetti Sky le opzioni sono diverse. In primo luogo, si può accedere al sito web ufficiale della Pay Tv, cliccare nell’area acquista e seguire le istruzioni. Oppure, si può telefonare al numero 02.70.70 o, ancora, è possibile recarsi di persona in uno spazio Sky o Sky Service. Abbonarsi online è sicuramente la procedura più semplice ed immediata. L’utente, dopo l’accesso al sito web, deve scegliere i pacchetti preferiti, i servizi aggiuntivi ed il decoder. Selezionando ogni scelta, il sito web mostra i costi mensili ed eventuali importi da pagare una tantum, nonché eventuali sconti e promozioni ai quali è possibile accedere. Prima di inoltrare la richiesta, è possibile vedere e confermare l’ammontare finale. Alla fine, l’utente riceverà una mail di conferma e riepilogo, contenente il contratto appena sottoscritto, con i dati ed il codice cliente. Se ci si chiede cos’è il codice cliente Sky, è bene sapere che si tratta di un numero identificativo dell’abbonato, che non può essere cambiato.

Come pagare Sky

Le fatture Sky, possono essere pagate in diversi modi. Sicuramente il modo più semplice ed intuitivo è l’addebito automatico su conto corrente bancario, attivabile fornendo il proprio codice IBAN in fase di attivazione. Oppure, si può scegliere l’addebito su carta di credito. Sono accettate le carte Visa, Mastercard ed American Express. Una terza alternativa è costituita dalla carta prepagata Postepay, che va ricaricata mensilmente per far fronte alla spesa. Optando per questa soluzione, è necessario depositare una cauzione pari a 60 euro, come garanzia del materiale fornito da Sky in comodato d’uso.

Come funziona Sky Go

Sky Go è il servizio streaming di Sky che permette di guardare tutti i canali compresi nell’abbonamento Sky in qualsiasi luogo, semplicemente accedendo all’app tramite pc, smartphone o tablet. Per accedere, è necessario essere abbonati a Sky via satellite o via internet da almeno un anno, ed aver sottoscritto una promozione compatibile con Sky Go. I dispositivi associabili sono 2 con Sky Go, e 4 con Sky Go Plus, ma è possibile utilizzare un solo dispositivo alla volta e non è possibile vedere in contemporanea i canali Sky su due schermi. Per scaricare l’app, occorre avere un device compatibile e cercare Sky Go su App Store, Google Play o AppGallery, oppure accedere al sito Sky Go da pc o Mac. Poi, bisogna aprire l’app, scegliere il programma da vedere e cliccare su accedi, oppure, occorre cliccare sulle impostazioni ed inserire username e password. È necessario essere in possesso di Sky Id, ovvero un account Sky.