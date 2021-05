Roscigno: in paese cestini per la differenziata e per le deiezioni canine

ROSCIGNO. I cestini della spazzatura agli angoli delle nostre strade sono uno di quegli elementi urbani che siamo abituati a vedere e che diamo per scontato. Come ogni cosa, tuttavia, hanno un loro costo di gestione ma, se ben utilizzati, possono garantire anche un risparmio per gli enti locali derivante da una corretta gestione dei rifiuti, oltre che un maggior decoro del paese.

A Roscigno l’amministrazione comunale ha deciso di fare la propria parte. In questi giorni nel centro del paese sono stati installati i nuovi cestini. In ogni punto prescelto ce ne sono tre, di altrettanti colori diversi ad indicare il rifiuto che sarà necessario conferire in modo tale da garantire anche il rispetto della raccolta differenziata.

Ma non solo: l’Ente ha previsto anche dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, un modo per provare ad evitare il malcostume di lasciare in strada i bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Un problema, quest’ultimo, per essere evitato ha bisogno anche della buona volontà dei cittadini oltre che della presenza dei cestini.