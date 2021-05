Gioi potrebbe essere il primo comune del Cilento covid free

In circa 10 giorni il centro vaccinale di Gioi ha già somministrato il siero ad oltre il 40% della popolazione. Un piccolo record per il comune cilentano e gli operatori dell’Asl. Questo dato fa si che Gioi si piazzi al quarto posto in Campania per percentuale di vaccinati: il 41,34% della popolazione. Meglio hanno fatto solo i comuni isolani (Capri, Procida e Anacapri) e San Lupo, nel beneventano.

Gioi ha circa 1100 abitanti, non certo grandi numeri, ma in percentuale fa meglio di tanti altri centri e potrebbe essere covid free già entro fine mese.

Tra le popolazioni virtuose che hanno compreso l’importanza del vaccino anche quelle di Sacco (39,07%), Castelcivita e Cuccaro Vetere (38,85), Felitto (38,37), Stella Cilento (37,9), Magliano Vetere e Stio (37,2), Campora (36,89), Pollica e Serramezzana (36,77). Sono questi i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si piazzano nella top30 regionale.

La Provincia di Salerno si attesta ad una media di vaccinati del 15,79%; meglio quella di Napoli che è già al 42,12%.