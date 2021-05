Ceraso: bimba dello Sprar investita, tutta la comunità al suo fianco

Gioca nella piazzetta del paese, un’auto fa retromarcia ed inavvertitamente la investe. Per una bimba ospite dello Sprar di Ceraso è stato necessario il trasferimento all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’episodio si è verificato qualche giorni fa. La piccola nell’impatto con il veicolo ha ripotato un trauma ad una gamba. Arrivata al pronto soccorso é stata subito trasferita nel reparto di ortopedia dove è stata sottoposta alle cure del caso. La mamma non l’ha lasciata per un minuto.

Tutta la Comunità di Ceraso con il sindaco Gennaro Maione ha fatto sentire subito la vicinanza alla bimba e alla sua famiglia. Gli ospiti dello Sprar sono a tutti gli effetti concittadini della comunità d cilentana. Si è trattato di un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Ceraso già da diversi anni porta avanti la la buona pratica dell’accoglienza dei migranti. Dopo il forte gesto simbolico e politico di dare la cittadinanza onoraria a 13 bimbi immigrati fu inaugurato anche un ristorante multietnico, italo africano, il cui personale era composto da alcuni dei genitori dei piccoli cittadini onorari di Ceraso e da italiani. Inoltre i prodotti utilizzati dovevano essere quelli realizzati grazie ai terreni confiscati alla camorra. L’emergenza covid ha rallentato il tutto.

“Sono particolarmente orgoglioso – dice il Sindaco Maione – dei miei concittadini per la grande sensibilità e l’accoglienza dimostrata sin dall’inizio del progetto. I nostri ospiti sono tutti nostri concittadini”.