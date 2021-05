Caggiano: bando per due interventi di messa in sicurezza

Presto interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale di Caggiano. Sono stati pubblicati due bandi relativi ad altrettanti interventi. Il primo interesserà la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico di località Calabri. In particolare si procederà su tutta l’area, il vallone e il ponte. Il costo delle opere è di quasi 517mila euro.

Un ulteriore intervento prevede una spesa di quasi 272mila euro ed è relativo alla località Fontana Caggiano, Grotticelle/Fabbricata – Bocca del Bosco. In questo caso si interverrà in particolare sul corpo stradale in dissesto.

Una volta terminato conclusa la procedura di gara e completato l’iter burocratico, sarà possibile dare il via ai lavori.