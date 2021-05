Scuola: il New York Times attacca De Luca

Era stato elogiato nella fase più critica della pandemia. Ora, però, i nodi sono venuti al pettine e la stampa americana si è mostrata tutt’altro che generosa nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A criticare l’ex sindaco di Salerno è il New York Times che in un articolo parla dell’abbandono scolastico, un problema che in Italia è peggiorato durante la pandemia e al quale avrebbe contribuito il presidente De Luca.

«Le scuole in Campania sono rimaste chiuse più a lungo del resto del Paese, in parte a causa del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha insistito che le scuole fossero una potenziale fonte di infezione ed è arrivato a deridere l’idea che i bambini della sua regione potessero piangere per voler andare a scuola», scrive il quotidiano statunitense che snocciola anche i dati: «a Napoli, il tasso di abbandono è di circa il 20%, il doppio della media europea, e nelle periferie della città è ancora più alto».

Per De Luca, quindi, una bocciatura dopo che proprio dagli Usa erano arrivati i complimenti per la gestione della pandemia. I “suoi lanciafiamme” avevano ricevuto gli elogi anche della modella Naomi Campbell.