San Rufo: bambina positiva al covid: scuole chiuse

SAN RUFO. Resteranno chiuse fino al prossimo 5 maggio le scuole del paese. Il provvedimento del sindaco Michele Marmo si è reso necessario per consentire la sanificazione dei locali dopo che è stata riscontrata la positività di una bambina.

La stessa frequenta la scuola dell’infanzia ma avrebbe avuto contatti anche con studenti di altri istituti.

Di qui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire i necessari interventi nei plessi scolastici in via cautelativa.