Palinuro: volontarie in azione per la pulizia del litorale

CENTOLA. Protezione Civile gruppo Menaica in azione per la pulizia del litorale di Palinuro. Una giornata in rosa quella di oggi: le volontarie (tutte donne) con l’aiuto di un operaio e di un escavatore, si sono radunate nella mattinata in località Saline e hanno iniziato la pulizia del tratto di costa che va da dalla Gabella al campo sportivo.

Raccolti rifiuti plastici ed organici gettati da incivili o trasportati a riva dalle onde.

L’obiettivo era quello di far trovare la spiaggia pronta in vista dell’ormai imminente stagione balneare e dell’apertura degli stabilimenti.

A collaborare all’iniziativa anche le associazioni dei balneari. Domani un nuovo appuntamento: si replica domani presso il porto di Palinuro.