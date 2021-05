Capaccio Paestum: istituite due nuove ZTL

CAPACCIO PAESTUM. A Capaccio Paestum in via Tavernelle, nei pressi dell’Area Archeologica ed in Piazza Tempone, in zona Capoluogo, verrà istituita la zona a traffico limitato il sabato e per i giorni festivi del mese di maggio.

La decisione è stata presa dal comandante dei vigili comunale, il maggiore Natale Carotenuto. Nel primo caso si è deciso di proseguire l’esperienza dello scorso anno, in una zona dove è stata anche richiesto alla Provincia di Salerno il nulla osta per la proroga dell’istituzione del senso unico di marcia e della ZTL, in attesa della definizione della procedura di declassificazione del tratto di strada che rientra nel territorio di Capaccio Paestum.

La zona a traffico limitato sarà articolata in due aree: la prima si svilupperà nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Magna Graecia fino all’altezza del civico 66, all’altezza di Palazzo Lebano, dove potranno circolare solo i veicoli autorizzati a servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno, nonché la polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco; stesso discorso per la zona due nel tratto tra l’intersezione con via Porta Marina e Via Laura, ma in questo caso i permessi sono estesi ai veicoli dei residenti, proprietari ed utenti di immobili ad uso abitativo, titolari di attività commerciali ed ospiti delle attività ricettive della zona.

Il divieto di transito è dalle 11 alle 23. Per quel che concerne invece piazza Tempone la ZTL avrà una durata più lunga (dalle 9 alle 23) per sabato, domeniche e festivi a partire dall’intersezione con via Costabile Carducci. Esentati dall’osservanza veicoli e motoveicoli di residenti, forse di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Inoltre nei giorni della ZTL Via Vittorio Emanuele e Piazza Orologio diventano strade a doppio senso di circolazione. Istituiti due parcheggi con sosta regolamentata in Piazza Tempone fino all’intersezione con via vittorio Emanuele (per trenta minuti dalle 8 alle 19) e nell’area antistante Palazzo Guazzo per 15 minuti.

Due spazi riservati alla sosta anche su via Costabile Carducci per le persone invalide.

Nei giorni scorsi attivata anche la ZTL in località Torre di Mare, anche questo provvedimento segue quello già preso lo scorso anno, ma è stato deciso di anticiparlo ,in considerazione anche dell’aumento dei turisti, in particolar modo nelle località marittime.