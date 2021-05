Asl Salerno: vaccini agli over 60 anche senza convocazione

A partire da oggi gli over 60 potranno recarsi in tutti i centri vaccinali dell’Asl Salerno ed effettuare il Vaccino Anti COVID-19, senza necessità di convocazione (bisognerà comunque essere prenotati sulla piattaforma). Lo ha reso noto l’Asl Salerno.

Per la fascia 50-59 invece partono le vaccinazioni su convocazione.

Intanto oggi sono iniziative in Campania le vaccinazioni per gli addetti del trasporto pubblico. Per ora si parte dai dipendenti Eav over 50.

“Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico. Si è partiti dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni, per poi aprire, seguendo le fasce di età, ai dipendenti di tutto il comparto – ha detto il Governatore Vincenzo De Luca – L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. E’ una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”.