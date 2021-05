Agropoli: salvato pullo di allocco

Un esemplare di pullo di Allocco è stato recuperato ad Agropoli dal presidente dell’associazione Genesi, Gerardo Scotti. Il volatile era nei pressi del fiume Testene. Era caduto dal nido e si trovava in una zona dove avrebbe rischiato di essere preda di altri animali.

Il recupero è avvenuto durante il weekend; il pullo di allocco è stato preso in consegna dal presidente dell’associazione e questa mattina è stato affidato agli esperti del Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli. Vi resterà il tempo necessario che gli servirà ad essere autonomo quindi verrà rimesso in libertà.

Quella primaverile è la stagione che maggiormente favorisce ritrovamenti di pulli. I pulcini possono scegliere di abbandonare il nido volontariamente ancora prima di completare la crescita; ciò avviene perché molte specie di rapaci notturni hanno numerosi pulli per ogni covata e nidificano in cavità che non sempre sono sufficientemente ampie da poterli ospitare tutti fino alla crescita completa.

A sole 2-3 settimane di età, quindi, quando ancora sono ricoperti solo da piumino bianco, i pulli iniziano ad esplorare gradualmente gli ambienti esterni al nido fino a disperdersi completamente nelle aree circostanti; tutto ciò è perfettamente naturale e, quando succede, i genitori continuano comunque a nutrirli e a proteggerli dai predatori.

E’ bene, perciò, sapere che, qualora si trovi un esemplare del genere è consigliabile lasciarlo dove si trova, a meno che non vi siano pericoli quali strade trafficate o animali in libertà ( cani e gatti).