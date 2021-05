Serramezzana, progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

SERRAMEZZANA. Progetti per l’utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza nel comune, guidato da Anna Acquaviva. Le risorse saranno utilizzate per le opere di pulizia, di manutenzione del verde pubblico, in particolar modo per gli ambienti più rilevanti dal punto di vista dell’interesse turistico come i sentieri collinari e la manutenzione delle staccionate.

I percettori verranno utilizzati inoltre per le opere di pulizia e manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, l’affiancamento nella razionalizzazione degli archivi degli uffici comunali, supporto agli anziani e alle loro esigenze (provvedere al fabbisogno di farmaci, alla spesa alimentare o semplice e semplici, ma non meno importante attività di compagnia e conforto).

I progetti saranno inseriti nella piattaforma GEPI ,l’applicazione progettata per semplificare il lavoro degli assistenti sociali nell’accompagnare i beneficiari del reddito di cittadinanza all’inserimento lavorativo. Il comune redigerà un catalogo dei PUC (progetti di utilità collettiva) indirizzato anche agli operatori del Centro per l’Impiego di Agropoli per rendere possibile l’abbinamento del beneficiario con i progetti più consono alle singole abilità e competenze.