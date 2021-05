Scontro a Capaccio, 16enne in ospedale

CAPACCIO PAESTUM. Ennesimo incidente in località Rettifilo. Un giovane a bordo di uno scooter, per cause in via di accertamento, è andato a scontrarsi contro una vettura, una Mercedes che procedeva in senso opposto. Immediatamente sono sopraggiunti sul posto i sanitari del 118.

A riportare la peggio è stato il ragazzo, 16 anni, che avrebbe riportato fratture e contusioni. Per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale a Vallo della Lucania, in codice rosso.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina.