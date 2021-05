2 maggio: oggi si festeggia San Cesare

E’ il 122° giorno dell’anno, 17ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 243 giorni.

Santi del giorno

San Cesare

S. Atanasio vesc. dott.

S. Antonino Pierozzi

S. Germano vesc. mart.

Ss. Zoe e Cc.

Etimologia

Zoe, risale al greco “Zoé”, significante “vita”, ed in questa forma ha passato indisturbato oltre duemila anni di uso ininterrotto. Negli ambienti giudaico-cristiani, venne usato come corrispettivo dell’ebraico Eva, dal medesimo significato.



Proverbio del giorno

Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore

Aforisma del giorno

Chi insegnasse agli uomini a morire, insegnerebbe loro a vivere. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1945 – I sovietici conquistano Berlino

Sei nato oggi?

I nati il 2 maggio mostrano un interesse particolare per lo sviluppo umano, in ogni sua manifestazione, dall’infanzia alla vecchiaia. Di solito sono persone autoritarie e tendono a dettare legge in famiglia e nel proprio gruppo sociale. Molto spesso mancano di tatto e mostrano una tendenza a essere troppo ruvidi nel discorso: ciò li porta non solo a crearsi antagonisti, ma anche a crearsi veri e propri nemici. Tendono anche ad essere dei perfezionisti.

Celebrità nate in questo giorno

1955 – Donatella Versace

1980 – Francesco Facchinetti

Scomparsi oggi

1519 – Leonardo da Vinci