Open day per i vaccini: code e assembramenti a Vallo e Capaccio

Complice la pioggia, file e assembramenti per l’open day vaccinale. Accade a Vallo della Lucania e Capaccio Paestum, due dei comuni dove era consentito sottoporsi a vaccinazione anche senza prenotazione. Il primo giorno era dedicato agli ultra 80enni, domani agli over 60. Le persone che si sono presentate sono state più del previsto.



Presso la palestra di Capaccio Scalo e l’ospedale San Luca, i pazienti si sono messi in fila fin da questa mattina presto e quando è sopraggiunta la pioggia sono stati inevitabili gli assembramenti, con gli utenti che cercavano riparo. A poco è servito il lavoro della protezione civile che sia a Vallo che a Capaccio era presente per garantire il servizio d’ordine.

Se qualche disagio non è mancato va sottolineata la grande voglia degli utenti di sottoporsi alla vaccinazione per uscire il prima possibile dall’incubo covid.

Non ci sono stati problemi invece ad Agropoli. Complice l’alto numero di ultra ottantenni già prenotati e vaccinati, infatti, in pochi si sono presentati al centro vaccinale di viale Lombardia. Il sindaco, di concerto con l’Asl, ha così aperto anche alle vaccinazioni per gli over 50.

Domani il secondo giorno di open day previsto dall’Asl Salerno negli hub vaccinali del territorio.