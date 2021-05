1 maggio: oggi è la Festa dei Lavoratori

E’ il 121° giorno dell’anno, 17ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 244 giorni.

Santi del giorno

S. Giuseppe Lavoratore; S. Geremia profeta; S. Sigismondo re mart.

Etimologia

Geremia, Dall’ebraico “Yermeyahu”, latinizzato in “Jeremias”, che significa “Dio libera dai ceppi”, è il nome del secondo dei grandi profeti d’Israele, Geremia, morto nel 580 a.C. Oggi è discretamente attestato in tutta la Penisola.

Proverbio del giorno

Aprile e maggio son la chiave di tutto l’anno.

Aforisma del giorno

Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira. (Toto’).

Oggi è

La Festa dei Lavoratori

Accadde Oggi

1890 – In Europa si celebra la prima Festa dei lavoratori

Sei nato oggi?

I nati il 1 maggio hanno un talento naturale nell’osservare ciò che accade intorno a loro e comunicare agli altri le loro considerazioni su ciò che vedono: sono abilissimi nell’esprimere tali commenti o verbalmente o per iscritto, raramente in entrambi i modi. I nati in questo giorno non sono soltanto individui decisi, ma mostrano anche un interesse attivo nei confronti del mondo che li circonda. Sono edonisti, che apprezzano soprattutto i piaceri della tavola e del talamo: in effetti si sentono molto più a loro agio nei momenti di riposo che quando sono in movimento.

Celebrità nate in questo giorno

1944 – Roby Facchinetti

1976 – Violante Placido

Scomparsi oggi

1994 – Ayrton Senna