Vallo: al via i laboratori per i giovani fino a 35 anni

Il Comune di Vallo della Lucania – in partenariato con l’Associazione giovanile IBIS, la Sistema Cilento scpa – Mediterranean Factory, il Centro FKT Cilento srl e la Rete d’imprese Mediterranean Experience – ha candidato il progetto “E-LaborV@llo: dai Talenti all’Impresa” sul bando Benessere Giovani/Organizziamoci, ottenendo il relativo finanziamento.

Il progetto “E-LaborV@llo: dai Talenti all’Impresa” prevede attività laboratoriali rivolte ai giovani dai 16 ai 35 anni, finalizzate a favorire non solo l’acquisizione di abilità, competenze e consapevolezza delle proprie capacità, ma anche la valorizzazione delle esperienze pregresse dal punto di vista personale, sociale e professionale.

Diversi i laboratori tra cui scegliere:

Creazione d’impresa e lavoro autonomo nei settori del turismo e dell’agrifood a cura di Sistema Cilento scpa:

o Attività di informazione e orientamento all’imprenditorialità (di gruppo);

o Dall’idea all’impresa – Business Modeling e strumenti agevolativi alla creazione d’impresa (di gruppo);

o Tutoring tecnico-gestionale per lo sviluppo del progetto imprenditoriale (individuale). Educativi e Culturali a cura di Associazione IBIS e Centro FKT Cilento srl:

o Valorizzazione del patrimonio culturale;

o Lingua Inglese. Esperienziali a cura di Centro FKT Cilento srl:

o Progettualità sulla valorizzazione delle risorse territoriali.

Il progetto E-LaborV@llo permetterà ai giovani e ai cosiddetti “neet” del territorio di intraprendere tre diversi percorsi di formazione per avvicinarsi al mondo del lavoro autonomo. Per beneficiare delle attività laboratoriali occorre avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni, essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario, con legale permesso di soggiorno e non essere destinatario di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

La domanda, redatta sul modello scaricabile dal sito del Comune, potrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vallo della Lucania, o a mezzo pec all’indirizzo – prot.vallodellalucania@legalmail.it.

Il plico (contenente la domanda cartacea) o l’oggetto della pec dovrà recare la dicitura: Benessere Giovani – Organizziamoci “Progetto E-LaborV@llo: dai Talenti all’Impresa” – Istanza di partecipazione. La partecipazione alle attività è gratuita e prevede la corresponsione di un’indennità finale pari ad € 500,00 per max n° 10 allievi fra coloro che hanno totalizzato il maggior numero di ore di presenza nei tre laboratori.

L’inizio delle attività è previsto per il mese di maggio 2021. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 7 maggio 2021, ore 13:00.