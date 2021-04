Rimosso l’autovelox di Agropoli: “Non escludiamo riattivazione”

È stato definitivamente rimosso l’autovelox di Agropoli posizionato sulla Cilentana. L’apparecchio ormai da un anno era stato impacchettato dall’Anas, società che attualmente gestisce il tratto di strada. Considerato il mancato funzionamento il Comune di Agropoli ha provveduto ora a rimuoverlo definitivamente, restituendolo alla ditta che lo aveva ceduto in comodato, evitando quindi di dover continuare a pagare il canone.

Al momento, quindi, sulla Cilentana non sono più presenti autovelox fissi. Tuttavia dal comando di Polizia Municipale di Agropoli non escludono la possibilità di ripristinarlo in futuro, per garantire massima sicurezza sull’arteria.

Ad oggi la prefettura di Salerno non ha ancora pubblicato il nuovo decreto con l’elenco delle strade dove per indice di pericolosità è possibile installare rilevatori elettronici di velocità. Ciò rappresenta l’unico ostacolo all’installazione di nuovi autovelox.

Quello di Agropoli era posizionato in un tratto considerato a rischio, tra gli svincoli Agropoli nord e Agropoli sud, dove già si sono registrati diversi incidenti, anche mortali.

Una volta scaduto il decreto prefettizio e dopo le segnalazioni dell’Anas subentrata nella gestione della strada, il Comune è stato costretto a disattivarlo.

Successivamente, per evitare che la presenza dell’apparecchio generasse errore negli automobilisti e determinasse quindi pericoli dovuti a frenate improvvise, era stata la stessa società a coprirlo con un sacco nero. Nei giorni scorsi la rimozione definitiva.