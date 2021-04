Oroscopo: Vergine, in arrivo un nuovo progetto di lavoro

Ariete – La vostra attività vivrà momenti di grande fermento. Nei legami d’amore il dialogo è fondamentale.

Toro – Dovete avere una grande apertura mentale per rilanciarvi. Un amore sta perdendo quota.

Gemelli – Evitate polemiche inutili nell’ambiente di lavoro. Negli affetti ci vuole serenità di giudizio.

Cancro – Approfittate del momento di calma per risolvere un problema. Relazione con alti e bassi.

Leone – Nel lavoro dovete scegliere in che settore investire le energie. In amore potete dirvi appagati.

Vergine – C’è in ballo un nuovo progetto di lavoro: fate di tutto per farvelo affidare. In amore strada in salita.

Bilancia – Valutate le vostre capacità per un preciso obiettivo nel lavoro. In amore troppe distrazioni.

Scorpione – Ragione e buon senso dovranno guidare le vostre azioni nel lavoro. In amore siete indifendibili.

Sagittario – Le avversità nella professione vanno affrontate come sfide. L’amore è il vostro rifugio.

Capricorno – Finalmente dopo un periodo di apatia riuscite a concentrarvi. Sospetti ingiustificati sul partner.

Acquario – Con la vostra disciplina potete arrivare dove volete. In amore mostratevi più coinvolti.

Pesci – Avete fato di tutto per ottenere un incarico di prestigio, ora non mollate. In amore più coraggio.