Investire in azioni: Apple conviene ancora? [aggiornamento 2021]

Una delle domande che più ci si pone riguarda dove tenere il proprio denaro. In molti cercano informazioni su Internet su come e dove investire i propri risparmi. Soprattutto nell’attuale situazione causata dall’emergenza Coronavirus, tante persone cercano sicurezze sulla stabilità e la solidità dell’economia, sia a livello globale che nazionale.

Come sempre, quando si parla di investimenti, la migliore soluzione è diversificare il proprio portafoglio. Queste consiglio è molto utile in quanto permette di ottenere un vantaggio da tutto il valore espresso dai mercati finanziari. Di conseguenza, vuol dire ridurre il tasso di rischio.

Perché scegliere di investire in un’azienda come Apple

Scegliere di investire in un’azienda significa anche conoscerne la storia, oltre che sapere come comprare azioni che la riguardano, nonché il percorso di crescita e il valore raggiunto. Apple Inc. è un’azienda nata nel 1976 che ha fatto la storia della tecnologica a livello mondiale. Da sempre contraddistinta da idee innovative, la Apple è anche quotata alla borsa del Nasdaq con il simbolo AAPL.

Apple ha segnato, soprattutto negli ultimi anni, fatturati da capogiro. Prendendo in considerazione i dati relativi agli ultimi utili, Apple ha ottenuto un utile netto di circa 57,41 miliardi di dollari. Il fatturato totale, invece, si attesta sui 274,52 miliardi di dollari.

La maggior parte delle azioni della società, a livello privato, sono detenute dal Presidente del CDA Arthur Levinson, che possiede 1.133.283 azioni di Apple (ovvero lo 0,03%), mentre a livello istituzionale il numero più alto di azioni appartiene a Vanguard Group, con 336,7 milioni di azioni (che rappresentano il 7,8%).

Non stupisce, quindi, che milioni di investitori in tutto il mondo scelgano di acquistare azioni Apple. Puntare sull’azienda di Cupertino vuol dire scegliere una società che possiede la maggiore capitalizzazione in tutto il globo.

Tenendo in considerazione il percorso lungimirante di questa azienda, la storia e i risultati, investire in Apple rappresenta una delle migliori scelte per chi vuole far fruttare parte del proprio capitale sui mercati azionari. Questo è stato, storicamente, il pensiero comune, ma conviene ancora oggi investire in questa storica azienda?

Comprare azioni Apple conviene ancora?

Vista la situazione italiana e il valore della società di Cupertino, la domanda sorge spontanea. Conviene ancora investire in azioni Apple? I dati per i risparmiatori, che vogliono puntare su questa società, sono abbastanza confortanti.

Apple, infatti, ha mostrato forti segnali di ulteriore crescita. Le entrate della multinazionale americana sono aumentate di ben l’11% su una base annuale. Percentuale che vale la cifra di crescita di 59,7 miliardi di dollari.

A contribuire a questo ottimo risultato di Apple sono stati tutti i prodotti e servizi di punta dell’azienda come il comparto telefonico degli iPhone, gli iPad, i computer portatili e fissi, gli accessori e il servizio iCloud.

Questi dati sono un’ulteriore conferma del valore e della forza dell’azienda a livello mondiale.

Proprio questa fama a livello globale e gli ottimi dividendi fanno sì che l’investimento in azioni Apple sia una buona scelta soprattutto a lungo termine.

Per aumentare il proprio appeal nei confronti degli investitori, Apple ha puntato proprio sulla distribuzione degli utili. Questo modus operandi ha permesso di superare i grossi concorrenti nel settore del tech come Amazon, Google e Facebook.

L’azienda, infatti, ha distribuito un dividendo che equivale a 3,03 dollari per azione. Apple ha deciso di stabilire e versare i dividendi ogni tre mesi agli azionisti.

Quindi, ecco in sintesi quali sono i punti di forza delle azioni Apple:

Apple ha dei margini più alti rispetto alla concorrenza;

la società ha una forte stabilità finanziaria che le permette di poter investire in innovazione, ricerca e nuove tecnologie;

le stime sui futuri risultati sono sempre coerenti;

gli analisti consigliano un investimento a lungo termine.

Investimento tramite CFD in azioni Apple

Un’altra possibilità di investimento per chi vuole puntare sulle azioni Apple riguarda i CFD (Contracs For Difference). CFD è un metodo di negoziazione di derivati ormai sempre più noto. Dà la possibilità di poter speculare sia sulla crescita che sull’abbassamento dei prezzi dei mercati finanziari internazionali.

Quindi, i CFD permettono di trarre profitto dall’andamento di particolari titoli senza che si debba entrare in Borsa. Il titolo, quindi, non viene materialmente acquistato. È possibile investire in Apple affidandosi a uno dei broker presenti online (regolare e autorizzato). Naturalmente, occorre scegliere una piattaforma affidabile e che dia le giuste garanzie.

Tutto questo procedimento non è così semplice come sembra. Occorre informarsi bene sulle dinamiche degli investimenti e su quale sia il migliore metodo e percorso da seguire per veder fruttare il proprio investimento iniziale.

Inserirsi in questo contesto, in nuovi metodi come i CFD o in procedure di investimento che non si conoscono può, comunque, portare a rischi. Per evitarli, è sempre meglio muoversi in maniera consapevole.

Resta, dunque, ancora conveniente investire in questa solida società. Infatti, i volumi scambiati ogni giorno sono molto alti e la volatilità può essere valutata come non troppo alta e nemmeno troppo statica.

Naturalmente, come già premesso, occorre progettare e mettere in campo una valida strategia di investimento e avere consapevolezza delle proprie scelte.

Chi pensa che il titolo di Apple sia destinato a scendere di valore può decidere di acquistare azioni e aspettare che crescano. Invece, chi crede che le azioni della società americana siano destinate a scendere, può decidere di investire al ribasso.