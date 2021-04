Incidente stradale sulla A2 nei pressi dello svincolo di Polla. A riportare la peggio il conducente di un camion, rimasto ferito.

Per cause in corso di accertamento il mezzo pesante è finito contro la cuspide dello svincolo autostradale di Polla sulla corsia nord. Il conducente del camion è rimasto lievemente ferito.

Sul posto per il recupero del mezzo incidentato il Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.