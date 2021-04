Capaccio Paestum, l’ambulatorio veterinario ASL attivo dal 10 maggio

Il Responsabile dell’ UOSD Veterinaria distretti 69 e 70 dott. Gianfranco Masiello comunica che l’ambulatorio veterinario dell’ ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione, sito in via Vannulo Rettifilo in Capaccio Paestum, sarà operativo per le sterilizzazioni a far dar data dal 10 maggio.

L’attività sarà programmata settimanalmente contattando il Responsabile Sanitario Dr. Iannuzzi Francesco dell’ UOSD Randagismo.

Una battaglia questa dell’ambulatorio veterinario e delle sterilizzazioni portata avanti dall’associazione per molti anni e oggi finalmente, grazie alla persona di Gianfranco Masiello, tutto ciò diventa realtà.