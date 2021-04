Bike sharing: la prima stazione del Vallo di Diano è a Pertosa

Attivata a Pertosa la prima stazione di bike sharing del Vallo di Diano. Si tratta di una postazione composta da 4 biciclette elettriche in piazza De Marco, nel centro del paese. Il bike sharing è uno strumento di mobilità sostenibile messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per incentivare i cittadini ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile e offrire ai turisti, di qui a breve, un’entusiasmante alternativa per visitare l’intero borgo nonché per raggiungere facilmente le Grotte e i Musei MIdA, fornendo un percorso integrato, ma allo stesso tempo autonomo, per immergersi nella splendida natura circostante.

Bike sharing a Pertosa: ecco come funziona

L’utilizzo delle stazioni bike sharing è semplice:

1° STEP

Registrarsi al sito pertosa.ecospazio.it;

Cliccare in fondo alla pagina sulla voce “Nuovo utente Registrati” e compilare i campi richiesti; a questo punto, apparirà la stazione di Pertosa: cliccare sull’icona per e accedere.

2° STEP

Dopo la registrazione si può scegliere una delle due opzioni:

Recarsi in Municipio per il ritiro della smart card, che dalla settimana prossima sarà ricaricabile tramite i sistemi di pagamento online (paypal o postepay). In attesa dell’attivazione dei pagamenti online, è possibile ricaricare la smart card recandosi negli uffici del Comune; in alternativa si può utilizzare autonomamente, senza necessità di recarsi in Comune, l’app “Bike-sharing Pertosa Pedala” per ricaricare il credito, alla voce “Metodo di pagamento”

3° STEP

Appoggiare la smart card sulla colonnina vicino all’icona e prendere la bici nella postazione indicata sul display; oppure aprire l’app e inserire il codice che viene generato dalla stessa colonnina e prendere la bici nella postazione indicata sul display.

Per riconsegnare la bici bisogna seguire i passaggi del terzo step.

Il costo dell’utilizzo è di 0,50 € ogni 30 minuti per un massimo di 4 ore.