Anche al “San Luca” di Vallo open day per i vaccini

Open Day e Open Week dedicati alle vaccinazioni degli Over 80, fragili e fascia di età 60-79 anni.

Anche presso il Punto Vaccinale dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, l’1 e il 2 maggio sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione senza prenotazione.

Due giornate straordinarie di somministrazioni riservate ai non prenotati, quindi tutti coloro che non si sono ancora registrati sulla piattaforma dedicata. In entrambi i giorni il personale del Punto Vaccinale dell’ospedale San Luca sarà a disposizione degli utenti per l’iscrizione sulla piattaforma direttamente in loco e per le somministrazioni.

Gli utenti che si presenteranno per essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere muniti di tessera sanitaria.

Un ulteriore contributo del San Luca nella Campagna vaccinale. Da quattro mesi gli operatori sanitari dell’ospedale di Vallo sono impegnati quotidianamente con le somministrazioni.

Un lavoro apprezzato da tutto il territorio. Circa 30 mila le dosi già inoculate. Il direttore sanitario Adriano De Vita ringrazia tutti gli operatori sanitari per il gran lavoro che si sta svolgendo.