VIDEO | Parliamone: intervista alla pizzaiola Serena Iannuzzi

Dopo mesi di Stop il mondo della ristorazione è finalmente ripartita (seppur parzialmente), lasciando alle spalle un periodo di tanti sacrifici. Lavorando con l’asporto o il delivery i guadagni si erano più che dimezzati, costringendo i datori di lavoro a lasciare le maestranze in cassa integrazione.

Nella puntata di “Parliamone” l’attenzione è puntata su una pizzeria che nel tempo si è distinta per le sue pizze, vere e proprie opere gastronomiche, apprezzate non solo nel Cilento.

Abbiamo sentito Serena Iannuzzi dell’omonima pizzeria “da Serena”, che da ottobre ha scelto di studiare per portare sulle tavole dei propri clienti due novità: l’olio d’oliva associato alle pizze proposte e la pizza flambè.

La pizzeria “Da Serena” basa molto il suo successo sulle pizze GOURMET come la Cetara, amalfintana, sorrentina, diaveggy e serene ‘la prima pizza flambé.

