Il sondaggio: sempre più classi in quarantena. Era meglio finire l’anno in dad?

Con il passaggio in zona gialla, tutti gli studenti campani, di ogni ordine e grado, sono tornati tra i banchi di scuola. A pochi mesi dalla fine dell’anno scolastico, si respira aria di quotidianità.

Felici sono stati molti i genitori in difficoltà tra dad e smart working, meno contenti alcuni ragazzi ormai abituati allo studio da casa.

Attraverso il nostro sondaggio abbiamo posto all’attenzione di voi lettori, una domanda che in questi giorni sta rimbalzando.

Considerate le continue classi in quarantena nel territorio, sarebbe stato più giusto finire l’anno con la didattica a distanza?

L’83% di voi avrebbe preferito continuare in dad.

“Ogni giorno un caso, non mi sento al sicuro” dice Antonio, uno studente del Parmenide di Vallo.

“Dobbiamo conviverci ormai, non possiamo farci nulla. Basta chiusure” afferma Gianni.

Intanto in queste ore nel comprensorio cilentano tante sono le scuole chiuse e le classi in quarantena per via di contatti positivi. Venerdì la cabina di regia deciderà se la Campania cambierà ancora colore, oppure no. Ad oggi l’indice di positività è pari all’8%.

Al prossimo sondaggio.