Gelbison Femminile: colpo Stefania Palumbo in casa rossoblù

Nelle ultime ore la Gelbison Femminile ha reso noto l’innesto di Stefania Palumbo, talentuosa laterale che andrà a rafforzare la rosa in forza la tecnico Orrico. Ancora un elemento made in Cilento per la squadra cara al presidente Maurizio Puglisi, impegnata in Serie C, nata in estate e al suo primo torneo ufficiale in un campionato Figc. Nata a Sigmaringen in Germania, il 26 dicembre 1990, la Palumbo ha legato il suo nome a diverse squadre salernitane come il Montecorice, la Fenix Santa Maria, la Purenergy Eboli e la Salernitana Femminile. La calcettista cilentana, che assicura sul parquet dinamismo, tecnica e tenacia, torna in campo dopo oltre un anno di inattività. Questo il comunicato diramato dalla stessa società rossoblù di Vallo della Lucania, nelle ore scorse.

Gelbison Femminile: l’annuncio dell’approdo in rossoblù di Stefania Palumbo

Chiude col botto il mercato della Gelbison Femminile. È ufficiale l’ingaggio della calcettista Stefania Palumbo. La giocatrice vanta una lunga militanza in serie A e serie C ex tra le altre di Salernitana, Fenix e Purenergy Eboli. Queste le sue parole: “Sono molto felice dell’occasione concessami dalla Gelbison , darò tutto per questi colori. ”Soddisfatto anche mister Vincenzo Orrico. “Questa è la ciliegina che ci mancava a conclusione di un mercato che ci ha visto rinforzate, la Palumbo porta tanta esperienza e talento”.

Le cilentane oggi tornano in campo in trasferta contro il Futsal Koinè

Nel pomeriggio di oggi nella Serie C femminile di calcio a 5 torna in campo la Gelbison Femminile. Le rossoblù vallesi saranno di scena infatti in trasferta. nel quarto turno di campionato sul parquet delle casertane del Futsal Koinè. Presso la tendastruttura di Sant’Angelo in Formia, alle ore 19:00, le calcettiste del tecnico Orrico cercheranno di dare continuità al buon pareggio di domenica scorsa giunto al PalAlento di Omignano Scalo contro il Napoli United.